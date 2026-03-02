ai gigli una raffica di nuove aperture ecco chi arriva e domenica marco masini incontra i fan

Al centro commerciale Gigli di Campi Bisenzio sono in corso nuove aperture e lavori di ristrutturazione. Domenica, il cantante Marco Masini incontrerà i fan in un evento speciale. La struttura, situata in provincia di Firenze, sta vivendo un periodo di cambiamenti con l’introduzione di nuovi negozi e servizi. La giornata dedicata all’artista prevede un incontro con il pubblico senza ulteriori dettagli sul programma.

Campi Bisenzio (Firenze), 2 marzo 2026 – Cambiamenti importanti ai Gigli: il centro commerciale di Campi Bisenzio infatti è alle prese con nuove aperture e ristrutturazioni. Già la scorsa settimana nella Corte Tonda aveva aperto il nuovo punto vendita del noto marchio Scarpe&Scarpe mentre nelle vicinanze Carpisa è in fase di ristrutturazione e presto riaprirà, completamente rinnovato. Nei prossimi mesi però sono previste ulteriori aperture. Tra i nuovi arrivi ci sono Fabiani Gioiellerie, che aprirà un negozio di preziosi. In arrivo due celebri catene: Intimissimi Uomo e Boxeur Des Rues, brand di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Infine, era già presente ai Gigli ma riapre in uno spazio più grande il negozio Stradivarius, che si presenterà il 5 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Marco Masini ai Gigli per incontrare i fanDopo il quinto posto ottenuto a Sanremo insieme a Fedez con la canzone “Male necessario”, domenica 8 marzo dalle ore 17.

