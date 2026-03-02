Affari Tuoi e il camion? | Herbert scatena il caos in studio

Durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, Alessia dall'Umbria è stata al centro dell'attenzione. Herbert ha provocato un caos in studio con una battuta riguardante un camion, creando scompiglio tra i partecipanti e i presenti. La scena ha attirato l'attenzione di tutti e ha generato un momento di grande confusione.

Alessia dall'Umbria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 2 marzo. La giovane, 29 anni da Foligno, ha spiegato di essere una praticante avvocato. Con lei in studio il compagno Francesco, che nella vita fa l'autotrasportatore. I due hanno giocato col pacco numero 9. Quando il conduttore ha chiesto loro come si sono conosciuti, lui ha raccontato: "Ero in viaggio, mi sono fermato nel b&b della sua famiglia, ci siamo conosciuti e lei mi ha chiesto di accompagnarla il giorno dopo a un concerto dei pinguini tattici nucleari, aveva due biglietti.". "Dove avete parcheggiato il camion?", ha chiesto allora Herbert.

