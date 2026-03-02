Il PAOK Salonicco ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore Jure Zdovc. La società ha comunicato la conclusione del contratto con il tecnico, senza indicare ulteriori dettagli. La decisione riguarda la gestione tecnica della squadra e rappresenta un cambiamento nella guida del club. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del club.

Il PAOK Salonicco ha comunicato ufficialmente la cessazione del rapporto con l’allenatore Jure Zdovc, segnando un punto di svolta per la gestione tecnica della squadra. L’annuncio ufficiale conferma la conclusione della collaborazione e segnala l’avvio di nuove valutazioni per la guida sportiva. La nota del club indica che l’intervento professionale con Zdovc si conclude. Il club ringrazia Zdovc per la presenza nel team e gli augura buona carriera nel prosieguo professionale. Contatti in corso tra il PAOK e Andrea Trinchieri per un possibile incarico come nuova guida tecnica. Secondo fonti vicine alla situazione, Trinchieri sarebbe in trattativa con il club greco per assumere la responsabilità sportiva della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Addio ufficiale del coach Zdovc al PAOK Salonicco

Andrea Trinchieri vicino al ritorno in panchina: il Paok Salonicco lo cercaUn significativo riassetto di panchina potrebbe prendere forma in Europa: il paok salonicco sarebbe in trattativa avanzata con l'allenatore italiano...

Leggi anche: Un’enclave italiana nel calcio greco: alla scoperta del PAOK, la squadra di Salonicco che vuole battere Atene

Una selezione di notizie su Addio ufficiale.

Temi più discussi: Ribaltone in casa Estra Pistoia, addio al ds Martelossi e al coach Sacripanti; Il Bisonte viene sconfitto in casa e dice addio al sogno play-off; UFFICIALE – Il Torino ha esonerato Marco Baroni: ecco il comunicato di addio e l’annuncio di D’Aversa; Napoli Basket, arriva un colpo in entrata: é fatta per Isaiah Whaley.

Si separa dalla Juve, addio improvviso: il comunicato ufficialeIl club bianconero ha diffuso, dai suoi canali ufficiali, la nota che certifica la fine del rapporto di collaborazione: addio dopo tre anni Rivoluzionata più volte nei suoi quadri dirigenziali, ... diregiovani.it

Empoli, ufficiale l'addio di D'Aversa dopo l'esonero di Pagliuca. In arrivo DionisiTempo di cambiamenti in Serie B, dove l'Empoli sta per accogliere il suo nuovo allenatore. Una volta esonerato Guido Pagliuca, che ha pagato a caro prezzo un avvio di campionato non all'altezza delle ... corrieredellosport.it

A 40 anni, è ufficiale l'addio all'agonismo di un velocista che ha ottenuto due vittorie (in super combinata, della quale era un gran specialista) nel massimo circuito e anche doppia medaglia ai Mondiali, arrivando con la gara di ieri a quota 167 discese ad un pri - facebook.com facebook

#DeZerbi-Marsiglia, è finita! Ufficiale l'addio: "Rescissione consensuale, scelta presa per il bene del club" x.com