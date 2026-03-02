Addio al consigliere comunale Gabriele Usardi | Eri una grande persona

La comunità di Roè Volciano si è trovata a dover dire addio a Gabriele Usardi, consigliere comunale, che è scomparso all’età di 61 anni a causa di una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i residenti, che ricordano la sua presenza attiva nel territorio e il suo impegno pubblico. La città si unisce nel dolore per la perdita di una figura nota e stimata.

Era in pensione da un paio d'anni dopo una vita di lavoro come operatore edile prima per l'azienda Pace di Gardone Riviera e poi per la Pavoni spa di Vobarno: dal 2024 era.