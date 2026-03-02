Addio al ciuccio | come affrontare il distacco senza traumi

Un esperto in logopedia ha condiviso consigli pratici su come aiutare i genitori a far smettere ai bambini di usare il ciuccio. La guida si concentra su strategie che favoriscono un distacco graduale e senza traumi, sottolineando l'importanza di approcci empatici e pazienti per garantire uno sviluppo armonico del bambino. Il tema è diventato di recente al centro di discussioni tra genitori e professionisti.

Il consiglio della logopedista: strategie ed empatia per la salute e lo sviluppo armonico del bambino. Togliere il ciuccio rappresenta una delle tappe più delicate e discusse nella crescita di un bambino. Spesso vissuto con comprensibile ansia dai genitori, questo momento non è solo un cambiamento di abitudini, ma un passaggio fondamentale per lo sviluppo armonico della bocca e del linguaggio. Perché intervenire è necessario?. L’uso prolungato del ciuccio — in particolare oltre i 24-30 mesi — può influenzare negativamente la conformazione del palato e la posizione dei denti. Come logopedista, il mio obiettivo è spiegare alle famiglie che una suzione non nutritiva protratta nel tempo incide sulla corretta articolazione dei suoni, con possibili ripercussioni anche sul sorriso e sulla postura del piccolo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Addio al ciuccio: come affrontare il distacco senza traumi Addio al ciuccio senza lacrime: la guida definitiva per toglierlo nel momento giusto (ed evitare danni)Gli esperti raccomandano di interrompere gradualmente l’uso del ciuccio per favorire uno sviluppo orale corretto La scelta del momento giusto per... Fratture, traumi e prognosi di 20 giorni: senza tetto picchiato da banda giovani(Adnkronos) – Frattura chiusa di una o più costole, trauma cranio-facciale con ecchimosi alle palpebre, trauma toracico chiuso con frattura composta...