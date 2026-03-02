Dopo soli sei mesi di utilizzo, Amazon ha deciso di interrompere l’impiego del braccio robotico Blue Jay, progettato per migliorare la produttività nei centri di distribuzione. Questa decisione riguarda un dispositivo che, secondo le fonti, non ha soddisfatto le aspettative di efficienza e sostenibilità. La sospensione del progetto segna un cambiamento nella strategia aziendale riguardo all’uso di tecnologie robotiche.

Lo stop dell'impiego del multi-braccio robotico che doveva rivoluzionare la produttività dei centri di consegna Amazon è un segnale che il processo d'integrazione di robot e IA nei meccanismi industriali non è sempre sostenibile, anche se per i lavoratori umani il tempo sembra comunque agli sgoccioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crans-Montana, cosa ci insegna la strage di Capodanno sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezzaL’incendio che, la notte di Capodanno, ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, causando 40 morti e oltre cento feriti, è...

Stop agli spot del junk food nel Regno Unito: cosa insegna all’Italia sulla lotta all’obesità infantile e sull’educazione alimentareDal 5 gennaio nel Regno Unito entra in vigore il divieto di trasmettere pubblicità di alimenti ad alto contenuto di grassi, zuccheri o sale sulla...

Una raccolta di contenuti su Blue Jay.

Temi più discussi: Addio al braccio Blue Jay dopo soli 6 mesi: cosa ci insegna lo stop di Amazon sulla sostenibilità dei robot; Logistica, Amazon frena sui robot: stop dopo sei mesi; Blue Jay, Amazon abbandona il robot per la logistica.

Blue Jay, Amazon abbandona il robot per la logisticaInterrotto il progetto Blue Jay, dopo i test: addio al robot per i magazzini di Amazon, ma la tecnologia sviluppata sarà integrata in altri. msn.com

Amazon blocca Blue Jay e riorganizza la roboticaAmazon interrompe Blue Jay dopo meno di sei mesi e rialloca il team. msn.com

Da Collecchio a Toronto GiacoNino Lasaracina ha firmato per i Toronto Blue Jays - facebook.com facebook

Logistica, Amazon frena sui #robot: stop dopo sei mesi Blue Jay, progettato per rivoluzionare i centri di distribuzione dedicati alle consegne in giornata, sì è rivelato costoso, poco scalabile e non efficace #amazon #logistica @AmazonNewsEU @raffaelaqu x.com