Addio a Rino Marchesi morto a 88 anni l' ex allenatore di Napoli e Juventus vinse 2 Coppe Italia da giocatore con la Fiorentina

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore. Ha vinto due Coppe Italia come giocatore con la Fiorentina e ha guidato squadre come Napoli e Juventus, allenando grandi campioni come Diego Armando Maradona e Michel Platini. La sua carriera nel calcio si è articolata tra successi in campo e panchina.

Con i partenopei e i bianconeri guidò due pesi massimi del nostro campionato, quali Diego Armando Maradona e Michel Platini È morto a 88 anni l'ex calciatore e allenatore Rino Marchesi. Protagonista del calcio italiano degli anni '60, '70 e '80, Marchesi sedette sulla panchina di diverse squa. Fiorentina in lutto, è morto Rino Marchesi. In viola vinse la Coppa delle Coppe del 1961Firenze, 1 marzo 2026 – Lutto per la Fiorentina, ma più in generale nel mondo del calcio per la scomparsa a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno)... È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve Addio a Rino Marchesi, ex calciatore e allenatoreNato in provincia di Milano, viveva da anni in Toscana. Diverse le squadre lombarde in cui giocò o di cui fu allenatore ... Addio a Rino Marchesi, allenò Platini e MaradonaNativo di San Giuliano Milanese, Marchesi da calciatore ha vestito le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio, chiudendo la carriera nel Prato. L'U.S. Lecce si unisce al ricordo di Rino Marchesi, sulla nostra panchina da allenatore nella stagione 1993/94, ed esprime il più sentito cordoglio alla famiglia. È una delle prime #Lazio che andai a vedere allo stadio. Era il 66. Il penultimo in piedi era Rino Marchesi. Un difensore solido, un gentiluomo fuori dal campo. Rino ci ha lasciato ieri. In quella squadra, che retrocedette in B, c'erano Carosi, Zanetti, Dolso, D'Am