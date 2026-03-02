Addio a Rino Marchesi morto a 88 anni l' ex allenatore di Napoli e Juventus vinse 2 Coppe Italia da giocatore con la Fiorentina

Da ilgiornaleditalia.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore. Ha vinto due Coppe Italia come giocatore con la Fiorentina e ha guidato squadre come Napoli e Juventus, allenando grandi campioni come Diego Armando Maradona e Michel Platini. La sua carriera nel calcio si è articolata tra successi in campo e panchina.

Con i partenopei e i bianconeri guidò due pesi massimi del nostro campionato, quali Diego Armando Maradona e Michel Platini È morto a 88 anni l’ex calciatore e allenatore Rino Marchesi. Protagonista del calcio italiano degli anni '60, '70 e '80, Marchesi sedette sulla panchina di diverse squa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a rino marchesi morto a 88 anni l ex allenatore di napoli e juventus vinse 2 coppe italia da giocatore con la fiorentina
© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Rino Marchesi, morto a 88 anni l'ex allenatore di Napoli e Juventus, vinse 2 Coppe Italia da giocatore con la Fiorentina

Fiorentina in lutto, è morto Rino Marchesi. In viola vinse la Coppa delle Coppe del 1961Firenze, 1 marzo 2026 – Lutto per la Fiorentina, ma più in generale nel mondo del calcio per la scomparsa a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno)...

Leggi anche: È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rino Marchesi.

Temi più discussi: Addio a Rino Marchesi, allenò per primo Maradona a Napoli; Addio a Rino Marchesi: ex tecnico di Napoli e Juventus, allenò Maradona e Platini; Addio a Rino Marchesi, dall’Atalanta al grande calcio italiano; Addio a Rino Marchesi, signore del calcio tra Maradona e Platini.

rino marchesi addio a rino marchesiAddio a Rino Marchesi, ex calciatore e allenatoreNato in provincia di Milano, viveva da anni in Toscana. Diverse le squadre lombarde in cui giocò o di cui fu allenatore ... rainews.it

rino marchesi addio a rino marchesiAddio a Rino Marchesi, allenò Platini e MaradonaNativo di San Giuliano Milanese, Marchesi da calciatore ha vestito le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio, chiudendo la carriera nel Prato. rainews.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.