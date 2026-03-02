addio a orlando marano voce autentica e anima dei pratola folk

L'Irpinia si congeda da Orlando Marano, membro storico dei Pratola Folk, gruppo musicale attivo da più di cinquant'anni. Marano era noto per essere una delle voci più riconoscibili della regione, contribuendo a tramandare attraverso le canzoni le storie e le tradizioni locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale e culturale del territorio.

Musicista, autore e testimone della cultura popolare, con i Pratola Folk ha trasformato il folk in strumento di racconto sociale e di riflessione civile per intere generazioni L’Irpinia perde una delle sue voci più riconoscibili e autentiche. Si è spento Orlando Marano, storico componente dei Pratola Folk, gruppo che per oltre mezzo secolo ha raccontato in musica la storia, le tradizioni e le contraddizioni di un territorio intero. La sua scomparsa arriva in un momento particolarmente simbolico: proprio di recente il gruppo aveva celebrato i cinquant’anni di attività, un traguardo che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza artistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

