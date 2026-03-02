addio a jacopo camagni talento italiano del fumetto scomparso a 48 anni

È morto a 48 anni Jacopo Camagni, noto fumettista italiano apprezzato anche all’estero. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del fumetto, dove era considerato uno dei talenti più affermati. Camagni aveva raggiunto una notevole popolarità grazie alle sue opere che hanno riscosso successo sia in Italia che all’estero. La sua morte ha lasciato un vuoto tra colleghi e appassionati.

È morto a soli 48 anni Jacopo Camagni, uno dei fumettisti italiani più riconosciuti a livello globale. Con una carriera che ha attraversato Europa, Stati Uniti e Giappone, Camagni aveva lavorato con Marvel Comics, Sergio Bonelli Editore e Panini Comics, firmando opere apprezzate da critica e fan. La notizia della sua scomparsa, causata da complicazioni a seguito di un intervento al cuore, ha suscitato profonda commozione nel mondo del fumetto. Un percorso artistico tra Europa, Stati Uniti e Giappone Nato nel 1977, Jacopo Camagni aveva iniziato la sua avventura nel mondo del fumetto alla fine degli anni Novanta, realizzando nel 1998 una graphic novel su Lupin III sotto la supervisione del mangaka originale Monkey Punch. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

