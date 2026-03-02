Addio a Jacopo Camagni il ricordo del direttore Panini Marcello Lupoi | Vola oltre la vita

Il mondo del fumetto si è svegliato questa mattina con la notizia della morte di Jacopo Camagni, artista italiano noto per il suo stile distintivo. Secondo quanto riportato dal sito americano Bleeding Cool, Camagni è deceduto all'età di 48 anni a causa delle complicanze di un intervento al cuore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

Addio a Jacopo Camagni: fra ‘Simulacri’ e ‘Nomen Omen’, la rivoluzione del fumetto e del fantasyBologna, 2 marzo 2026 – “Lui assomigliava a tanti dei suoi eroi, o loro assomigliavano a lui, tanti principi esili con in mano una spada reale o...

