Ad Affari Tuoi Alessia trionfa grazie a un segnale | Il dottore vuole dirmi qualcosa

Ad Affari Tuoi, una concorrente dell'Umbria ha vinto grazie a un segnale del dottore che le ha fatto pensare di avere una possibilità. La donna ha deciso di rischiare, scegliendo di proseguire tra Gennarino e la vittoria, e alla fine è riuscita a uscire dal gioco con il premio. La sua scelta ha fatto la differenza, portandola alla conquista del bottino.

La concorrente dall'Umbria si gioca il tutto fino all'ultimo, scegliendo di lanciarsi nel vuoto a metà strada tra Gennarino e la gloria, finendo per uscirne vincitrice grazie a un segnale del dottore.