Durante gli Actor Awards 2026, Teyana Taylor ha attirato l’attenzione indossando un outfit che simulava nudità, ma senza esserlo realmente. La serata si è svolta con un dress code a tema “glamour anni Venti”, portando sul red carpet vari look che hanno spaziato tra interpretazioni eleganti e scelte più fuori tema. La manifestazione ha visto partecipanti con abbigliamenti molto diversi tra loro, evidenziando la varietà di interpretazioni del codice di abbigliamento imposto.

Una prima volta con un dress code: c’è chi lo ha interpretato al meglio e chi, invece, è andato un po’ fuori tema. Da Gwyneth Paltrow a Demi Moore: tanto, tantissimo bianco e nero nell’ultima serata di premiazione prima degli Oscar 2026 e non mancano anche piume e tulle nel red carpet che ha chiesto di reinventare il glamour hollywoodiano degli anni '20 e '30 +++dropcap Siamo ormai nel cuore della stagione dei premi ed ecco l'ultimo appuntamento che fa un po' da traghettatore verso il culmine previsto il 15 marzo con gli Oscar: gli Actor Awards 2026, gli ex SAG Awards, che si sono tenuti al Shrine Auditorium and Expo Hall di Los Angeles. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Actor Awards 2026, Teyana Taylor è la più nuda (per finta). Tutti i look della serata sul red carpet, a tema «glamour anni Venti»

