A quattro giorni dalla fine delle votazioni per gli Oscar, gli Actor Awards 2026, noti anche come SAG Awards, hanno sorpreso il pubblico con una vittoria inaspettata di

A soli quattro giorni dalla chiusura delle votazioni per gli Oscar, gli Actor Awards 2026 (gli ex SAG Awards) hanno iniettato una dose massiccia di suspense in una stagione che sembrava già scritta. Allo Shrine Auditorium di Los Angeles, la notte degli attori ha decretato un nuovo equilibrio di potere: il genere drammatico e viscerale di Sinners ha ufficialmente lanciato la sfida finale a One Battle After Another. Il momento più elettrizzante della serata è stato l’annuncio del Miglior Attore Protagonista. Contro ogni previsione, che vedeva Timothée Chalamet pronto a fare la storia con una doppietta consecutiva per Marty Supreme, a spuntarla è stato Michael B. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Actor Awards 2026: lo scossone che non ti aspetti. Sinners domina e Michael B. Jordan punta all’Oscar

NAACP Image Awards 2026: Sinners scrive la storia con 12 premi. Michael B. Jordan è il re della serataDopo una settimana di celebrazioni e premi tecnici, i NAACP Image Awards 2026 si sono conclusi con una serata di gala al Pasadena Civic Auditorium...

Leggi anche: Oscar 2026: “Sinners” domina le previsioni e potrebbe riscrivere la storia degli Academy Awards

Tutti gli aggiornamenti su Actor Awards.

Temi più discussi: Actor Awards 2026, la lista completa dei vincitori; Guarda l'elenco completo dei vincitori degli Actor Awards 2026 (sì, i SAG Awards adesso si chiamano così); Corsa all'Oscar, Sinners trionfa agli Actor Awards: premio per miglior cast; Actor Awards 2026: l’elenco completo dei vincitori.

Actor Awards 2026, la lista completa dei vincitoriA sorpresa Michael B. Jordan è il miglior attore per 'I peccatori', che ha vinto anche miglior cast, stesso discorso sul fronte serie per 'The Studio' e 'The Pitt'. Riconoscimento postumo per Catherin ... rollingstone.it

Screen Actors Guild Awards 2026, Michael B. Jordan trionfa a sorpresa, commozione per il premio postumo a Catherine O’HaraA sorpresa e contro ogni pronostico, Michael B. Jordan ha conquistato il premio come miglior attore agli Screen Actors Guild Awards 2026 (i cosiddetti Actor Award, gli ex SAG), il riconoscimento ... rtl.it

Il tema della serata era: «Reinventare il glamour hollywoodiano degli anni '20 e '30». E i vip che hanno sfilato ai Sag Actor Awards 2026 a Los Angeles hanno dato il meglio di sé. facebook

Timothée Chalamet sul red carpet degli Actors Awards. x.com