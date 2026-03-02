Durante la cerimonia degli Actor Awards 2026 a Los Angeles, Harrison Ford ha espresso il suo ringraziamento a sua moglie Calista Flockhart, mentre Lucas e Spielberg erano presenti tra gli ospiti. Ford, che quest’anno compie 80 anni, si è emozionato durante il discorso di ringraziamento, suscitando attenzione tra il pubblico presente. La serata ha visto anche la partecipazione di altri protagonisti del cinema.

Los Angeles, 2 marzo 2026 – Anche i miti del cinema come lui, a 80 anni suonati, riescono ancora a commuoversi. Già, perché l’emozione, questa volta, ha superato il mito. Harrison Ford, leggenda senza tempo di Hollywood, si è commosso sul palco mentre riceveva il il SAG-AFTRA Life Achievement Award durante la cerimonia degli Actor Awards, un prestigioso premio alla carriera. Un riconoscimento che suggella oltre cinquant’anni di cinema e personaggi entrati nell’immaginario collettivo. Harrison Ford: “Incredibilmente grato”. Voce incrinata, pausa lunga, applausi in sala. Ford ha scelto parole semplici, quasi intime. “Mi sento incredibilmente grato per questa attenzione, ma voglio essere chiaro: sono anche profondamente umile”, ha esordito Ford che, a 83 anni, continua a lavorare con la stessa disciplina degli esordi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Actor Awards 2026: Harrison Ford e il commosso grazie alla moglie Calista Flockhart, Lucas e Spielberg

