L’acetaia Giusti, azienda storica di Modena, ha concluso il 2025 con un fatturato di 21,5 milioni di euro, segnando un nuovo record. Fondata oltre quattrocento anni fa, si conferma come la più antica produttrice di Aceto Balsamico di Modena. Nel corso dell’anno, l’azienda ha registrato un tasso di crescita annuo composto del 20%, consolidando la sua presenza sul mercato.

OLTRE quattrocento anni e non sentirli. Acetaia Giusti, la più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena, ha chiuso il 2025 con un fatturato record di 21,5 milioni di euro e un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 20%. negli ultimi 5 anni. Risultati significativi che la storica azienda emiliana condivide in anteprima con i lettori di QN. Particolarmente rilevante il buon andamento dell’azienda sui mercati principali e l’ingresso in nuovi Paesi, come ad esempio la Cina. Inoltre, a fine anno è stato presentato il primo Bilancio di Sostenibilità, sancendo l’impegno per uno sviluppo responsabile. "Sono estremamente orgoglioso... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Acetaia Giusti da record: chiude l’anno a 21,5 milioni

Dal 1605 a oggi, 17 generazioni custodiscono l’arte dell’Aceto Balsamico di Modena Acetaia Giusti , fondata oltre 420 anni fa, è tra le aziende premiate da Italia a Tavola con il riconoscimento “Famiglie del cibo – Un patrimonio dell’umanità”, consegnato il 7 m - facebook.com facebook