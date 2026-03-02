Accademia militare di Modena venerdì 6 giureranno 36 giovani campani

Venerdì 6, all’Accademia militare di Modena, si terrà la cerimonia di giuramento di 36 giovani provenienti dalla Campania. Tra loro ci sono 25 allievi ufficiali dell’Esercito Italiano e 11 dell’Arma dei Carabinieri, provenienti dal 207° corso “Fermezza”. La regione si distingue per il numero di partecipanti a questa sessione di formazione.

Sono 25 gli allievi ufficiali per l'Esercito Italiano ed 11 per l'Arma dei Carabinieri provenienti dalla Campania (è tra le regioni che contano la maggior parte delle presenze) del 207° corso "Fermezza" dell'Accademia Militare di Modena che venerdì prossimo giureranno fedeltà alla Repubblica.

Modena chiama i futuri comandanti, ecco il bando 2026/27 per l'accesso all'Accademia MilitareNei giorni scorsi il ministero della Difesa ha ufficialmente pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia...

I piccoli dell'Accademia Taekwondo Modena protagonisti al Giovani LeoniI piccoli atleti guidati dal Maestro Andrea Rocciola e dai Tecnici Angel Albania e Alex Ragusa conquistano 16 medaglie e il 6°posto nel medagliere a...

