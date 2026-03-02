Accademia dello Sport 1976-2026 | mezzo secolo insieme

L’Accademia dello Sport celebra cinquant’anni di attività dal 1976 al 2026, con un focus sulla promozione dell’attività sportiva e della solidarietà nella comunità bergamasca. L’Automobile Club Italiano si impegna a diffondere la cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo cittadini e atleti in iniziative che puntano a migliorare la responsabilità collettiva. La collaborazione tra queste realtà si traduce in eventi e progetti rivolti a rafforzare il senso di comunità.

L’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Francesco Locati – Dir. Generale Papa Giovanni XXIII. Paolo Colombo – Corponove. Giovanni Manzoni – Amnic. Roberto Anelli – Consigliere Regionale. Davide Casati – Consigliere Regionale. Elena Carnevali – Sindaca di Bergamo. Pasquale Gandolfi – Pres. Provincia di Bergamo. Domenico Stornante – Fond. Creberg Consig. Amm.. Claudia Terzi – Ass. Reg. Infr. Reg Lombardia. Giancarlo Giorgetti – Ministro dell’Economia e delle Finanze. Giovanni Licini. Alessandro Masera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Accademia dello Sport 1976-2026: mezzo secolo di sport solidaleL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietàL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... Contenuti utili per approfondire Accademia. Discussioni sull' argomento Accademia dello Sport 1976-2026: un solco profondo 50 anni; Accademia dello Sport 1976-2026: da 50 anni sosteniamo il territorio; Deterrenti a quattro zampe | i cani e lo stadio una storia lunga 50 anni; Paralimpiadi invernali al via una storia lunga 50 anni. Tra via Accademia Albertina e via dei Mille, il mezzo pubblico ha invaso il marciapiede travolgendo due pedoni facebook #LepaledellaCrusca La pala di Francesco de' Vieri, l’Arrostito (accademico dal 1591), ha motto “Per troppo ardor vien meno” e raffigura un pezzo di pane troppo cotto. Le pale nel sito dell'Accademia: accademiadellacrusca.it/it/pale x.com