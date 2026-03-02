A16 Napoli-Canosa chiusura dell' uscita della stazione di Lacedonia

Nella notte tra lunedì e martedì, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa l’uscita della stazione di Lacedonia dalle 00:00 alle 6:00. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di ripristino dei danni causati da un incidente avvenuto di recente. La chiusura riguarda i veicoli che arrivano da Canosa e dall’A14 Bologna-Taranto.

