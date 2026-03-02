A13 le chiusure temporanee programmate per questa settimana

Questa settimana sulla A13, tra Bologna e Padova, sono previste diverse chiusure temporanee per interventi di manutenzione e lavori programmati. Le chiusure avranno luogo in diversi orari e punti dell'autostrada, coinvolgendo vari tratti nel corso dei prossimi giorni. La gestione delle chiusure è stata comunicata alle autorità e agli utenti, che dovranno pianificare eventuali percorsi alternativi.

Come ogni settimana sono programmati una serie di interventi e manutenzioni lungo l'autostrada A 13, Bologna-Padova. Per questo motivo per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso.