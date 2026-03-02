A teatro la comicità dissacrante di Greg in scena con lo spettacolo Io sono il diavolo

Sabato 18 aprile al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone si tiene lo spettacolo

Il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, sabato 18 aprile chiude la rassegna Fuori Programma con un ospite d'eccezione: Claudio Gregorini, in arte Greg, che torna a teatro con lo spettacolo "Io sono il diavolo".Artista eclettico, musicista e raffinato umorista, Greg porta sul palco un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La comicità del teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo "Vacànzi Furzèdi"Al cuore del racconto un confronto tra due famiglie agli antipodi: da un lato una nobile e blasonata famiglia, ricca di titoli e di orgoglio ma ormai...

Ninni Bruschetta e Greg in scena con "A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato"Con un cast di “attori ribelli”, martedì 20 gennaio, va in scena al Teatro Galli A Mirror.

Tutto quello che riguarda Greg.

Temi più discussi: Lillo e Greg in MOVIe ERCULeO: esplosione di risate surreali; Fuori Programma al Teatro Moderno: Greg chiude la rassegna, torna il San Costanzo Show con La Parrucchiera di Siviglia; Sanremo 2026, Lillo Petrolo chi è: il co-conduttore della seconda serata; Chi è Lillo, il comico co-conduttore di Sanremo 2026 della seconda serata.

Greg: da fumettista a musicista, la multiforme vita artistica di Claudio GregoriClaudio Gregori racconta il percorso artistico tra fumetti, musica e radio, le condizioni neurologiche che convivono con la creatività e il progetto di un'oasi di benessere a Santa Marinella ... notizie.it

Da Battista a Lillo e Greg: la nuova stagione del Teatro Olimpico a RomaRiparte dal 19 settembre la nuova stagione del Teatro Olimpico: 39 spettacoli di cui 14 in abbonamento per una programmazione che spazia dalle rappresentazioni più tradizionali alle più innovative, ... leggo.it

Greg Manning facebook

Ecco Chiello. Ma non ho sentito "Greg Willen non dormire" (per intenditori Fsk) #Sanremo2026 x.com