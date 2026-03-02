a rischio il turismo e tanti investimenti

Paola Marucci, ex assessore di Pietrasanta, ha rischiato di essere coinvolta in un episodio bellico che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua incolumità. La situazione ha causato preoccupazioni tra gli operatori del settore turistico e tra gli investitori locali, che temono ripercussioni negative sulla stagione e sui progetti in corso. La tensione nella zona continua a essere alta, con ripercussioni evidenti sull’economia locale.

Per un soffio ha evitato di trovarsi sotto le bombe. Paola Marucci ex assessore di Pietrasanta e oggi imprenditrice del mondo dell’arte, con la galleria Oblong presente a Forte dei Marmi e a Dubai, è rimasta bloccata ieri a Roma per la cancellazione del volo verso la città in cui si è trasferita quasi stabilmente. "La sera prima di partire – racconta – ho visto che c’era stato l’attacco all’Iran e ho chiamato la compagnia Emirates che mi ha rassicurato che non ci sarebbero state conseguenze sulle tratte. Poi poche ore prima di partire l’aeroporto di Dubai è stato chiuso: mi sembra di vivere un film perché parliamo di uno dei posti più sicuri al mondo e con fortissime potenzialità, capace di permettere progetti in prospettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

