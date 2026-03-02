A Novara e nel Vco cresce la richiesta di tecnici specializzati

A Novara e nel Vco si registra un aumento della richiesta di tecnici specializzati, in un mercato del lavoro che si dimostra molto dinamico. La domanda di queste figure professionali cresce, mentre l’offerta fatica a tenere il passo, creando un divario evidente tra le esigenze delle aziende e le competenze disponibili. La situazione riguarda principalmente i profili tecnici e specializzati.

