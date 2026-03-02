A morte tutti i bracci tesi vi voglio vedere appesi Quando Tredici Pietro cantava da antifascista militante video

Nel 2020, Tredici Pietro, noto per essere un antifascista militante, ha cantato una canzone chiamata “Funerale” all’interno dell’album “Millennium bug”, pubblicato il 12 agosto di quell’anno. La canzone contiene il verso “A morte tutti i bracci tesi, vi voglio vedere appesi”. La frase ha attirato l’attenzione pubblica e ha generato discussioni sui social e nei media.

«A morte tutti i bracci tesi, vi voglio vedere appesi». Queste le parole di Tredici Pietro nella canzone intitolata “Funerale“, contenuta nell’album “Millennium bug” del duo Psicologi, uscito il 12 agosto 2020. Il giovane, figlio del cantautore Gianni Morandi, si è esibito insieme al padre nella quarta serata di Sanremo 2026 cantando “Vita” di Lucio Dalla. Insomma, il volto del 28enne è apparso sotto una luce diversa nel festival della canzone italiana, ma qualche tempo fa si divertiva a fare l’antifascista militante. La sua è un’uscita senza dubbio controversa, che si sposa male con un altro suo brano del 2019 intitolato “Tu non sei con noi, bro“. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «A morte tutti i bracci tesi, vi voglio vedere appesi». Quando Tredici Pietro cantava da antifascista militante (video) Sanremo 2026, Sal Da Vinci insegna a Tredici Pietro a scaldare la voce: il video virale dal backstageNon sempre la magia di Sanremo si consuma solo sotto i riflettori del palco dell’Ariston. Leggi anche: Sal Da Vinci fa riscaldare la voce a Tredici Pietro: “Spingi qua, mai qua”. Il training dietro le quinte – Video Approfondimenti e contenuti su Quando Tredici Pietro. Discussioni sull' argomento Tredici Pietro, il figlio di Morandi, dai momenti difficili alla rinascita verso Sanremo; Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro il duetto Tredici Pietro e Gianni Morandi: Le regole non uguali per tutti; Gianni Morandi a Sanremo 2026, sul palco con Tredici Pietro arriva papà; Tredici Pietro, Uomo che cade: testo e significato. Dovevo fare le foto per la copertina e mi dovevo buttare a peso morto su un materasso. Sono precipitato e mi sono mezzo aperto dietro la testa: Tredici Pietro a Sanremo ...Il rapper, nella serata delle cover, si esibirà con Galeffi, Fudasca e band sulle note di Vita (Lucio Dalla e Gianni Morandi) ... ilfattoquotidiano.it Tredici Pietro ha deciso di non scegliere: due cravatte. E nella confusione cosmica dell’una di notte, quasi quasi ci sta. La canzone, però, riascoltata è ancora peggio di come la ricordavo. E quando un brano peggiora al secondo giro non è mai un buon segnal - facebook.com facebook La faccia di Tredici Pietro dopo i problemi tecnici mi ha ricordato Morgan quando è scoppiato il Bugo gate #Sanremo2026 x.com