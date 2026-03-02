A L’Aquila un grande incontro con Daniel Lumera l’8 marzo alle ore 17

A L’Aquila si terrà un evento con Daniel Lumera l’8 marzo alle 17, intitolato “Abbracciare il Perdono”. Si tratta di un incontro dedicato a riflettere sui valori femminili del nuovo millennio e sul ruolo del perdono nel percorso di crescita personale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire questi temi attraverso un dialogo diretto e coinvolgente.

"Abbracciare il Perdono": un dialogo sui valori femminili del nuovo millennio, nel cammino di L'Aquila Capitale italiana della Cultura L'Aquila si prepara ad accogliere Daniel Lumera, l'8 marzo 2026, per un incontro pubblico, gratuito, dal titolo "Abbracciare il Perdono: i valori femminili del nuovo millennio", in programma alle ore 17.00 presso l'Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza "Vincenzo Giudice" di Coppito, dove è stato necessario trasferire l'incontro – grazie alla disponibilità offerta dal Comando della Scuola – onde poter contenere le tante prenotazioni pervenute per lo straordinario evento.