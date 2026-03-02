A Dubai, molti italiani che avevano programmato un viaggio di piacere si sono trovati coinvolti in un clima di tensione a causa degli attacchi missilistici provenienti dal Medio Oriente. La situazione ha causato preoccupazione tra i turisti e ha portato a cambi di programmi e misure di sicurezza rafforzate nella città. Le autorità locali stanno monitorando attentamente gli sviluppi per garantire la sicurezza dei visitatori.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - A Dubai il dramma di tanti italiani: da un viaggio di piacere agli attacchi missilistici

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaDiversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su...

Russia, il cotone uzbeko dietro gli attacchi missilistici: è un materiale insostituibileDocumenti riservati e ottenuti dalla redazione di United24 dimostrano come la produzione missilistica russa dipenda dal cotone proveniente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dubai.

Discussioni sull' argomento Boati e scie nel cielo, il dramma di Francesca e Andrea tra Dubai e Doha: Case che tremano, i nostri figli piangono; BigMama bloccata a Dubai: Missili sopra la testa, ho tantissima paura; Guerra, BigMama a Dubai sotto i missili: Un incubo; Un polesano nell'inferno di Dubai: Sotto shock.

Emergenza connazionali: il dramma degli italiani bloccati a Dubai tra missili e aeroporti chiusiMentre il Medio Oriente brucia sotto i colpi di un conflitto che ha ormai travalicato i confini iraniani, la crisi umanitaria e logistica tocca ... dailyexpress.it

Crosetto rientra da Dubai su un volo militare. La sua difesa: «Ho pagato il triplo» - facebook.com facebook

Servizi segreti e questioni di famiglia. Crosetto a Dubai è un cortocircuito di Stato x.com