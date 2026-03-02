A caccia di tesori mercatino delle pulci sempre più affollato

Il Mercato delle Pulci di Portobello, uno dei più frequentati della provincia di Milano, si tiene ogni domenica e coinvolge più di 250 espositori. Il mercato attira quotidianamente migliaia di visitatori che cercano oggetti vintage e tesori nascosti tra le bancarelle. L’affluenza è in costante aumento, rendendolo uno dei punti di riferimento per gli appassionati di collezionismo e mercatini dell’usato.

È uno dei mercatini vintage più gettonati della provincia di Milano. Si tratta del Mercato delle Pulci di Portobello, un’associazione che riunisce oltre 250 espositori e che ogni domenica attira migliaia di visitatori. Gli espositori arrivano da Milano e provincia, ma anche da Varese, Como e Lecco. Si parte alle 7 e si prosegue fino all’ora di pranzo. Nella prima parte della giornata i protagonisti sono gli antiquari, che si muovono tra le bancarelle alla ricerca di oggetti particolari dal valore nascosto: un’opera d’arte emersa da uno svuota cantine, una cornice pregiata, un pezzo storico. Successivamente prende vita il vero e proprio mercato, con scambi anche tra gli stessi espositori, spesso specializzati in diversi settori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

