8 marzo a Roma | musei statali gratuiti per le donne Ecco quali

Sabato 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, le donne potranno visitare gratuitamente i musei statali, i parchi archeologici, i castelli, le ville e i giardini storici di Roma. L’iniziativa riguarda tutti i luoghi della cultura statali della città, offrendo l’opportunità di accedere senza costi aggiuntivi. La misura coinvolge diverse strutture culturali nel centro e nelle periferie della capitale.

Festeggia la Giornata internazionale della donna il 8 marzo con l’accesso gratuito ai musei statali a Roma. Scopri quali In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2026, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali di Roma. Un’opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell’arte della Città Eterna. Roma: l’8 marzo i musei statali sono gratis. Scopri le iniziative speciali Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile “Margherita di Savoia”. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Domenica 1 febbraio si entra gratis nei musei statali: ecco quali a Venezia e provincia

Musei statali gratuiti e aperture straordinarie dell'EpifaniaLa ‘Domenica al museo’ prosegue anche nel 2026: la prima domenica del mese nei musei statali è a ingresso gratuito.

Contenuti utili per approfondire Roma.

Temi più discussi: Donne in corsa: l'8marzo Piazza Roma si tinge di rosa; 8 marzo è HPV Day: open day vaccinazioni contro il Papilloma Virus alla Casa della Comunità Eroi; Iniziativa verso l'8 Marzo: GUERRA ALLE DONNE: IL PREZZO DEL RIARMO È SULLE NOSTRE SPALLE - giovedì 5 Marzo ore 17 online; Al via Motodays 2026: academy, demo ride, sicurezza stradale e giovani?protagonisti dal 6 all’8 marzo.

Anticipi e posticipi: Genoa-Roma si gioca domenica 8 marzo alle 18Genoa-Roma si gioca domenica 8 marzo alle 18. Il Genoa giocherà a Verona domenica 15 marzo, e con l'Udinese in casa venerdì 20 marzo ... pianetagenoa1893.net

Eventi gratuiti a Roma a marzo 2026: cosa fare senza spendere un euroTra chiese monumentali e palazzi nobiliari, fontane scenografiche, marmi antichi e cortili nascosti, Roma è una città che sa accogliere anche chi ha un ... funweek.it

6 - È solo la quarta volta che nelle sfide tra #Roma e #Juventus in #SerieA sono stati segnati almeno sei gol in totale all'Olimpico, dopo il 3-4 nel gennaio 2022, il 3-3 nel gennaio 1962 e l'1-5 nel novembre 1946. Vendemmia. #RomaJuventus x.com

Serie A, Roma-Juve 3-3: pareggio bianconero in extremis Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/cal - facebook.com facebook