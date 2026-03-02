4.700 domande 476 pagamenti | contributi anti-alluvione a rilento 4

Il 2 marzo 2026, a Cesena, Mauro Mazzotti, presidente del Comitato alluvionati e franati del Cesenate, rivela che i contributi regionali per l'acquisto di paratie anti-allagamento e attrezzature simili stanno arrivando a rilento, con meno di 500 domande evase su oltre 4.700 presentate. I fondi, derivanti da donazioni non utilizzate per auto e moto alluvionate, sono spendibili dal 3 luglio 2023, ma l'erogazione è iniziata solo il 3 novembre 2025, otto mesi dopo la chiusura del bando. Il ritardo, secondo Mazzotti, implicherà oltre quattro anni per soddisfare tutte le richieste, con un'erogazione media di una quindicina di pratiche al giorno. Il massimo contributo ammesso è di 3.