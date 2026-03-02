262 vite perdute in una miniera | il dramma di Marcinelle torna sul

Il 3 marzo 2026, allo Spazio Diamante di Roma, si inaugura lo spettacolo Marcinelle, storie di minatori, scritto e diretto da Ariele Vincenti. L’opera ricostruisce la tragedia del 1956, quando 262 minatori persero la vita nella miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, tra cui 136 italiani. Attraverso la cronologia di quattro lavoratori, dal viaggio di partenza alla morte nella miniera, lo spettacolo mescola documentazione storica e narrazione scenica. Le rappresentazioni si svolgeranno dal 3 al 8 marzo, con orari diversi per i giorni della settimana, e biglietti a partire da 12 euro. Una tragedia che non è passata. L’8 agosto 1956, nella miniera belga di Bois du Cazier, un incendio e i fumi tossici causarono la morte di 262 minatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

