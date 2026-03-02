21 Padel Arena | doppietta regionale due finali e un sogno

Il 21 Padel Arena di Catania ha ottenuto due vittorie nelle finali della Winter Cup 20252026, conquistando una doppietta regionale. La struttura ha visto due squadre raggiungere le finali, portando a casa i titoli e dimostrando la crescita del padel nel territorio. La giornata ha visto protagonisti i giocatori e le squadre coinvolte, con l’obiettivo di portare a casa i trofei.

Il 21 Padel Arena di Catania ha scritto una nuova pagina di storia nel panorama del padel regionale, conquistando una doppietta nelle finali regionali della Winter Cup 20252026. Dopo aver raggiunto entrambe le finali provinciali a febbraio, il club etneo ha replicato lo stesso risultato nel weekend al Seven Padel di Siracusa, dove entrambe le squadre sono arrivate in finale. Questo traguardo, mai raggiunto prima da nessun club, sancisce un dominio stagionale senza precedenti e apre la strada alle fasi nazionali. Il successo è il frutto di un progetto sportivo solido, guidato dal maestro Alessandro Gullotta, con il contributo di Enrico Esposito e la leadership di Sergio Barravecchia e Alessio Miroglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Padel, Winter Cup 2025/2026: trionfo del 21 Padel ArenaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La finale... Padel Asti: Arena Padel Team, sorpasso shock! 0-3 e salitaPadel a squadre nel CSI di Asti: Arena Padel Team scuote la vetta del Girone Gold. Tutto quello che riguarda Padel Arena. Padel, Winter Cup 2025/2026: il 21 Padel Arena fa la storia, doppietta a livello regionale!Incredibile l'affermazione del circolo catanese, che dopo aver conquistato con entrambe le squadre le finali provinciali della Winter Cup, ha raggiunto lo stesso risultato anche in occasione delle fin ... cataniatoday.it Padel, Winter Cup 2025/2026: trionfo del 21 Padel ArenaLa Winter Cup 2025/2026 entra di diritto nella storia dello sport provinciale catanese grazie ad un evento senza precedenti: per la prima volta dalla nascita della competizione, due squadre dello ... cataniatoday.it