2026 senza social? L’impatto ecologico ed economico delle nostre condivisioni

2 mar 2026

A fine gennaio 2026, in Francia, l’Assemblea nazionale ha approvato una legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni. La decisione mira a limitare l’accesso alle piattaforme digitali per questa fascia di età, con l’intento di ridurre i rischi associati all’uso precoce e frequente dei social media. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Roma, 2 marzo 2026 – A fine gennaio 2026 in Francia l’Assemblea nazionale ha votato un testo che punta a vietare l’accesso ai social ai minori di 15 anni, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i rischi legati a uso precoce e intensivo delle piattaforme. Sul piano della salute, il dato interessante non riguarda solo la misura in sé, bensì un cambio di paradigma. La nostra vita digitale influenza abitudini del sonno, attenzione, benessere psicologico e sviluppo, nonché l’ecologia del pianeta. Non si tratta più solo di un’abitudine culturale: la società attuale, e ancora di più quella futura, ci chiedono di riflettere sul tema dei social come una vera questione di tutela pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

