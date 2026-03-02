Per celebrare il decimo anniversario, il quotidiano Evening Post ha deciso di rendere accessibile la sua prima newsletter a tutti, senza restrizioni. La scelta mira a coinvolgere un pubblico più ampio, offrendo gratuitamente il primo numero del servizio digitale. La pubblicazione speciale sarà disponibile online, permettendo a chiunque di leggere il contenuto senza limitazioni.

Sono passati già dieci anni dalla nascita di Evening Post, la newsletter del Post che arriva dal lunedì al venerdì, verso le 18, con una rassegna stampa delle notizie della giornata, un po’ di articoli di approfondimento e il racconto del lavoro dietro le quinte della redazione. In questi dieci anni Evening Post ci ha permesso di conoscerci di più, di condividere scelte e riflessioni sul nostro lavoro, e di rafforzare la complicità tra chi il Post lo legge e chi lo scrive. Qui invece trovate un manuale per capire EP, come la chiamiamo affettuosamente in redazione. Poi da lunedì 16 marzo Evening Post rientrerà nell’offerta per abbonate e abbonati: se avete già un abbonamento basterà iscrivervi, altrimenti potete abbonarvi qui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - 10 anni di Evening Post

Breve guida per capire Evening PostCioè la prima newsletter del Post, quella a cui siamo e a cui siete più affezionati

