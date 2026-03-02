02 03 – Iran come funziona la successione della Guida Suprema – Conti saluta Sanremo parte il corso De Martino – MotoGp Bezzecchi è super

Il 2 marzo, si parla della modalità di successione alla Guida Suprema in Iran, spiegando come vengono scelti i candidati e il processo di nomina. Nel frattempo, Carlo Conti ha concluso la sua partecipazione a Sanremo, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti, con due premi in oro e bronzo. Parallelamente, nel mondo dello sport, Marco Bezzecchi si è distinto come protagonista nella MotoGp.

Iran, come funziona la successione e la selezione della nuova Guida Suprema del Paese. Carlo Conti saluta Sanremo: "Lascio con oro e bronzo". Parte il corso targato Stefano De Martino. MotoGp, un super Bezzecchi trionfa in Thailandia su Aprilia. Per Ducati partenza falsa con Marquez caduto per l'esplosione di una gomma e Bagnaia soltanto nono.

Sanremo 2026, Conti saluta il Festival e parte il corso De MartinoL’aveva detto Carlo Conti che cinque edizioni di Sanremo potevano essere “abbastanza”.

Sanremo: Conti saluta, De Martino in pole. E un figlio che preferisceSanremo 2026: Conti verso l’addio, De Martino in pole position e un figlio che preferisce la pesca ai “Big” Sanremo si prepara a un cambio di guardia.

Chi era la guida suprema dell’Iran Ali KhameneiLa guida spirituale e il pugno duro con nemici interni ed esterni: chi era Ali Khamenei, la autorità suprema dell'Iran ucciso da un attacco israeliano la notte scorsa ... policymakermag.it

Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è stato uccisoAnnunciata dal presidente statunitense Donald Trump, la morte dell’uomo che ha governato per quasi quarant’anni l’Iran è stata confermata dalla televisione di stato iraniana Leggi ... internazionale.it

