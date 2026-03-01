Zoff sicuro | Roma Juve presto per ritenerla decisiva Di Gregorio? È un buon portiere gli darei un solo consiglio

L’ex portiere della Juventus ha commentato il prossimo confronto tra Roma e Juventus, affermando che non si può ancora considerare decisivo. Ha inoltre parlato di Di Gregorio, definendolo un buon portiere e suggerendogli un consiglio. Le sue parole sono state rilasciate in vista del match di questa sera e sono pubblicate su Tuttosport.

