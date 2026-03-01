Yamal travolge il Villarreal | prima tripletta in blaugrana Prima non ero felice le persone mi chiedono 100 gol a partita

Yamal ha segnato una tripletta contro il Villarreal, la prima in carriera con la maglia blaugrana. La partita si è conclusa con una vittoria netta della squadra, e il giocatore ha commentato di non essere stato felice in passato, aggiungendo che alcune persone gli chiedono di segnare cento gol a partita. La tripletta rappresenta un momento importante nella sua carriera.

Tripletta Lamine Yamal: il Barcellona travolge il Villarreal e scappa a +4 sul Real Madrid. Il poker blaugrana firmato Yamal e Lewandowski schiaccia il Sottomarino Giallo: catalani primi a 64 punti in attesa del posticipo del Real. Barcellona-Villarreal 4-1: Yamal segna una storica tripletta. È stata la prima tripletta della stella del Barça nella Liga. Yamal stende il Villarreal: prima tripletta in carriera. «Non ero felice, mi chiedono 100 gol. Il pallone? A mia madre». Non poteva esserci celebrazione migliore per le 100 panchine di Hans-Dieter Flick. Termina 4-1 la sfida tra Barcellona e Villarreal, grazie alla tripletta di Lamine Yamal al 28', 37', 69' e alla rete di Lewandowski al 92'. Per il Villarreal a segno Pape Gueye al 49'. Con questa vittoria i blaugrana salgono a quota 64 punti.