Wallypower50X l' icona si evolve con due fuoribordo

Il Wallypower50X, una delle imbarcazioni più riconoscibili del marchio di Ferretti Group, si presenta ora con due motori fuoribordo. Il modello, lungo 14 metri, è stato tra i protagonisti del recente salone nautico, attirando l’attenzione per il suo design raffinato e le innovazioni tecniche. La barca combina linee eleganti con una configurazione motorizzata che si distingue nel settore.

Tra i molti aspetti che hanno reso celebre Wally nel mondo della nautica, forse il più importante è la capacità di cambiare spartito quando tutto sembra compiuto. Lo scorso anno, Ferretti Group ha completato l'acquisizione del brand fondato da Luca Bassani Antivari nel 1994: si deve principalmente a lui la rivoluzione stilistica e tecnica che ha mutato il concetto di yacht creando barche a vela e a motore incredibili, divenute punti di riferimento nel mondo della nautica e in quello del design. Wallypower è una delle tante icone del marchio: quando apparve nel 2002 - con la versione 118, lunga 36 metri - sconvolse appassionati e critica visto che le forme futuristiche ricordavano una piccola nave da combattimento o la barca di un nuovo film di James Bond. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

