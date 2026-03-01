Voti Sassuolo-Atalanta | Pinamonti sprecone Muric eroe Thorstvedt dominante La Dea delude

Nella partita tra Sassuolo e Atalanta, si evidenziano le valutazioni dei giocatori: Pinamonti ha sbagliato alcune occasioni, Muric si è distinto come protagonista e Thorstvedt ha mostrato grande presenza in campo. La squadra ospite ha deluso le aspettative, mentre altri giocatori hanno lasciato un segno nel corso dell'incontro. La sfida si è conclusa con alcuni protagonisti in evidenza e altri sotto tono.

In questa analisi vengono presentati i voti e i giudizi attribuiti ai protagonisti della sfida Sassuolo-Atalanta, valida per la 27ª giornata della Serie A 202526. Le valutazioni rispecchiano l'impatto delle prestazioni nel corso dell'incontro, dall'organizzazione difensiva alle TM offensive, includendo le sostituzioni decisive e le scelte tattiche. sintesi delle valutazioni: la partita ha evidenziato una serie di prestazioni rilevanti tra le due squadre, con una difesa compatta da parte del Sassuolo e una fase offensiva che ha alternato momenti di qualità a fasi di gioco meno efficaci. tra i singoli, spiccano le valutazioni di Muric, Thorstvedt e Laurienté, oltre alle sostituzioni che hanno inciso sull'andamento del match. Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-1, i voti della sfida: impresa dei neroverdi in dieci uominiIl Sassuolo compie una grande impresa andando a battere l'Atalanta per 2-0 nonostante abbia giocato in dieci uomini. Sassuolo-Atalanta 2-1, pagelle e tabellino: Pinamonti da rosso, Thorstvedt da impazzire, Koné totale, applausi per Muric, Laurienté assist-man, Kolasinac e Scamacca bocciatiL'Atalanta paga le fatiche dell'impresa Champions col Dortmund e cade al Mapei Stadium nonostante l'uomo in più dal 16' (espulso Pinamonti): la sblocca Koné, poi prodezza di Thorstvedt. Vano l'1-2 di. Il Sassuolo batte l'Atalanta con una prestazione di grandissimo cuore, in 10 uomini per 75 minuti e trascinata da un ottimo Laurienté e dai gol di questo meraviglioso centrocampo