Dopo il turno di riposo, la Conad torna in campo per l’ultimo impegno della regular season di Serie A3. La squadra affronta questa volta Acqui Terme, con il match previsto alle 18 al PalaBigi. Il tecnico Mazzon ha dichiarato che il gruppo si è ricaricato in vista della partita. La sfida rappresenta la penultima del campionato.

Penultimo impegno di regular season per la Conad (49), in campo alle 18 al PalaBigi contro Aqui Terme (24). Il turno di riposo è stato fruttifero per la formazione cittadina, che ha conquistato il primo posto matematico nel girone grazie al kappao di Belluno sul campo del Sarlux Sarroch (3-0), ed ora vuol chiudere al meglio la prima fase del campionato, per poi concentrarsi sullo spareggio promozione che la vedrà opposta in una serie al meglio delle cinque gare contro la prima classificata dell’altro raggruppamento (ad oggi è ancora in corso una battaglia a due tra Reggio Calabria e Castellana Grotte). "La pausa è stata molto utile – spiega lo schiacciatore reggiano Riccardo Mazzon – ci ha permesso di ricaricare le energie sia dal punto di vista fisico sia mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie A3: dopo il turno di riposo. La Conad torna e sfida Acqui. Mazzon: "Ci siamo ricaricati»

