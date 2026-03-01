Nel campionato di volley B maschile, Querzoli si è distinto con un’ottima prestazione durante la partita a San Severino. La squadra di Forlì ha vinto in tre set contro la Sios Novavetro, con i punteggi di 20-25, 25-27 e 20-25, mantenendo così la posizione elevata nella classifica. La vittoria permette ai giocatori di continuare a competere nelle zone alte della graduatoria.

Querzoli corsara a San Severino. Forlì piega la resistenza della pericolante Sios Novavetro e sbanca il PalaCiarapica con un secco 0-3 (20-25, 25-27, 20-25), che consente a Mariella e sodali di mantenersi nei quartieri alti della classifica. Decisivi il muro (12 block complessivi contro 3) e un Bigarelli top scorer (17 punti). In principio è la Sios a dettare l’andatura, costringendo la Querzoli a rincorrere: 4-2, 6-4 e 9-7. Forlì perviene al pareggio (11-11), poi passa e allunga con una frustata di Camerani. Il muro romagnolo è impenetrabile, Mariella fa giocoleria e la Querzoli scappa: 13-17. Quindi resiste ai tentativi di riavvicinamento dei settempedani (18-21) e va a dama con uno ‘scaldabagno’ di Bigarelli: 20-25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B maschile. Querzoli, colpo d’autorità. Si rialza e resta in alta quota

