A Polla, un paese del Vallo di Diano, si parla di un insegnante che ha espresso il desiderio di creare una classe composta da studenti pensanti. La sua iniziativa si basa sull’idea di stimolare il ragionamento e il confronto tra i ragazzi, senza ricorrere a metodi tradizionali. La proposta ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce un approccio diverso all’insegnamento.

Biografie Vissuto a Polla (Salerno), erudito di stampo carducciano, fu studioso, archeologo, latinista, storico preside: «Vittorio Bracco», di Nicola Russo, Edizioni Scientifiche Italiane Biografie Vissuto a Polla (Salerno), erudito di stampo carducciano, fu studioso, archeologo, latinista, storico preside: «Vittorio Bracco», di Nicola Russo, Edizioni Scientifiche Italiane Polla è un paese situato nella conca settentrionale del Vallo di Diano, noto per aver dato i natali a suor Teresina di Gesù Obbediente, serva di Dio e fondatrice – assieme a madre Liliana del Paradiso – della Compagnia della Regina dei Gigli. Ma in quei sedimenti profondi,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Voglio una classe di ragazzi pensanti»: l’esempio di Bracco

L'area dei Tre Campi ripulita dai rifiuti: "Esempio di integrazione con i ragazzi stranieri"La mattinata dell'ultimo giorno dell'anno è trascorsa in modo laborioso ed inclusivo per una ventina di ragazzi, alcuni camerunensi altri nigeriani:...

Leggi anche: Pellegatti sul mercato: “Non voglio pensare che non aiutino Allegri”. L’esempio Aubameyang

Tutti gli aggiornamenti su Voglio.

Temi più discussi: GPS 2026/2028, importanti chiarimenti del MIM per la presentazione delle domande: le FAQ; Come l’istruzione sta aiutando a guarire le comunità in Sudan; GPS e classi di concorso accorpate: l'abilitazione permette l'inserimento in I fascia per entrambe le classi di concorso [Chiarimenti]; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?.

Amici 25, Valentina Pesaresi torna in classe: «Voglio arrivare fino alla fine». La lettera della cantante emoziona la scuola e il pubblicoValentina Pesaresi torna ad Amici 25 e lo fa con una determinazione che non era mai stata vista prima nella scuola di Maria De Filippi. La cantante, allieva della squadra di Rudy Zerbi, aveva deciso ... ilmattino.it

«Rom? Li voglio nella mia classe»È una delle insegnanti che nelle scorse settimane sono uscite pubblicamente per chiedere che gli sgomberi non impedissero ai bambini di continuare ad andare a scuola. Ma la sua è una storia ... vita.it

#Chivu a DAZN: "Non ho visto il rigore perché voglio sentire il boato di San Siro. #Dimarco È tutto merito suo" x.com

Ti voglio bene. Ditelo sempre: ti voglio bene. Ditelo ai figli, al compagno di vita, ai genitori, alla famiglia, agli amici, ai pelosetti di casa. Insomma, ditelo a tutti quelli che amate. È vero, lo sanno. Ma sentirlo dire è un’altra cosa. Sono parole che arrivano dritte al c - facebook.com facebook