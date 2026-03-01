Vittoria in volata di Matthew Brennan alla Kuurne sul podio Mozzato e Trentin

Durante la corsa di oggi, la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Matthew Brennan ha ottenuto una vittoria in volata, mentre sul podio sono saliti Mozzato e Trentin. La competizione si è svolta con un ritmo rapido e strategie elaborate, portando gli atleti a sfidarsi fino all'ultimo chilometro. La gara ha visto una conclusione chiaramente decisa in volata, con i tre corridori che hanno concluso nello stesso minuto.

Nel pieno della stagione, la Kuurne-Bruxelles-Kuurne ha proposto una prova intensa e tatticamente avanzata, conclusa con una volata netta che ha visto emergere un corridore britannico al culmine di una giornata combattuta. La corsa ha mantenuto alta l'attenzione fin dai primi attacchi, offrendo un finale serrato e una classifica di alto livello. Matthew Brennan incamera il quattordicesimo successo in carriera e si piazza al secondo posto nella stagione, imponendosi in una volata controllata che ha regalato al plotone una vittoria sofferta ma inequivocabile. L'esito premia una gara intensa, caratterizzata da una fase iniziale vivace e da una gestione attenta del gruppo nel finale.