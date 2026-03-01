Violentata a 13 anni dal vicino attore Gli abusi e le promesse di regali | Ha cercato di adescarne un’altra

Una ragazza di 13 anni è stata violentata da un vicino attore in un comune dell’hinterland milanese lo scorso agosto. Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha sfruttato promesse di regali e ha tentato di convincerla con lusinghe. La vicenda riguarda anche un’altra ragazza, che sarebbe stata oggetto di tentativi di adescamento da parte dello stesso individuo.

La trappola del vicino orco è scattata in una mattina dello scorso agosto in un Comune dell’hinterland milanese. La giovanissima dirimpettaia, tredicenne all’epoca dei fatti e con disturbi dell’apprendimento che la rendono ancor più fragile delle coetanee, è uscita di casa per inseguire il cagnolino scappato dal cortile. A prenderlo per primo è stato il cinquantunenne I.D., con un passato da attore protagonista in un paio di pellicole di scarso successo, che ne approfitta per invitare la minorenne per un bicchiere d’acqua. Poi l’approccio sul divano e gli abusi prolungati, nonostante l’adolescente gli dica più volte di smetterla. Qualche giorno dopo, la compagna del fratello maggiore di lei risponde casualmente al telefono della tredicenne: all’altro capo c’è un uomo che si presenta come un ventenne che si chiama Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Autista di scuolabus condannato a 13 anni per abusi sulle bimbe, la lettera dal carcere: "Perdonatemi"È stato condannato a 13 anni di reclusione grazie a uno sconto di pena per il rito abbreviato l'autista di scuolabus che ha abusato di tre bimbe.

