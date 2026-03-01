Vigor sconfitta amara Borrelli lancia l’Aurora

La Vigor Treia ha subito una sconfitta difficile contro l’Aurora. La formazione locale ha schierato in campo Cingolani D, Merelli, Rossini, Postacchini (sostituito da Beruschi al 24’ st), Marcantoni, Giugoloni (poi sostituito da Pepi al 41’ st), Cingolani S, Mancini, Andreani (che è stato sostituito da Garofolo al 17’ st), Pesaresi (sostituito da Zanutel al 7’ st) e Cicconetti.

VIGOR AURORA TREIA VIGOR: Cingolani D, Merelli, Rossini, Postacchini (24’ st Beruschi), Marcantoni, Giuggioloni (41’ st Pepi), Cingolani S, Mancini, Andreani (17’ st Garofolo), Pesaresi (7’ st Zanutel), Cicconetti. A disp.: Taffi, Giordani, Tidei, Ribichini, Basili. All.: Menghini. AURORA TREIA: Testa, Calamita, Ballanti, Orlietti, Bartolini, Gabrielli (3’ st Guglielmo), Alla (30’ st Cirrottola), Palladini, Mazzoni (39’ st Dominino), Melchiorri (39’ st Chornopyshchuk), Borrelli (39’ st Guzzini). A disp.: Giachetta, Giuliodori, Tavoni, Seye. All.: Ricci. Arbitro: Tarli di Ascoli. Reti: 15’ e 23’ Borrelli, 15’ st Cicconetti. Meglio l’Aurora... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vigor, sconfitta amara. Borrelli lancia l’Aurora Promozione. "Aurora favorita, ma attenzione alla Vigor»La nona giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano. Promozione, i pronostici di eleuteri. "Aurora, trasferta insidiosa. La Vigor deve fare l’impresa»I pronostici di Claudio Eleuteri, tecnico del Mogliano, sulla giornata in Promozione.