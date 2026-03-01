Alle 17:25 del 1 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale. Le notizie vengono trasmesse attraverso il sistema di infomobilità gestito dall’azienda, che monitora costantemente la situazione lungo le principali arterie del territorio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma causa di un incidente Ci sono code per 5 km tra Attigliano e orso in direzione Roma sempre verso Roma code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare restiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro ci possiamo infine sulla Salaria dove per la presenza di lavori in corso Ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe anche qui in direzione centro da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 per Napoli makuda...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prima osso l'incidente sulla...

Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale Thun Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di lavori in ... romadailynews.it

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook