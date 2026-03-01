Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 1 marzo 2026, Astral ha aggiornato in tempo reale le informazioni sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce dettagli sui flussi di traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie. I cittadini possono consultare le ultime novità per pianificare gli spostamenti e evitare disagi durante il percorso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a seguito di un incidente da poco rimosso permangono rallentamenti tra Pomezia e Castel Romano in direzione del raccordo verso lo stesso raccordo code sul diramazione Roma Sud a partire da Torrenova stiamo proprio sul raccordo dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Appia e Tuscolana ci fosse poi sulla Salaria dove per la presenza di lavori in corso Ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro in chiusura e trasporto pubblico per lavori di manutenzione dei.