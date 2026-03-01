Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 1 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali strade della zona. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti aggiornati su condizioni e possibili rallentamenti in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale Thun Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di lavori in corso Ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro circolazione regolare per il resto lungo la rete viaria dove non si segnalano particolari problemi e cresce l'attesa per il big match dello Stadio Olimpico tra Roma e Juventus che si giocherà stasera con calcio d'inizio alle 20:45 partite già dal pomeriggio modifiche alla viabilità con divieti di sosta nella zona del Foro Italico e della Farnesina possibili disagi alla circolazione nell'area.