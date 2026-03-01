Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 1 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha trasmesso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo ai cittadini informazioni utili per gli spostamenti della giornata. L’aggiornamento si inserisce nel consueto servizio di informazione sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei Romagnoli incidente rimosso riaperto il tratto di strada tra via dei Monti di San Paolo e via del villaggio di San Francesco traffico resmal Ti mento in direzione Ostia nuovo incidente invece sull'autostrada romeno queenia code all'altezza della barriera di Roma Ovest in direzione Cerveteri guarda le consolari sull'Aurelia code per traffico intenso tra centro Tre Denari e Palidoro in direzione Cerveteri chiudiamo lo sport allo stadio Olimpico questa sera alle ore 20:45 avrà luogo...