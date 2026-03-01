Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 1 marzo 2026, la redazione di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio include le ultime notizie sulla circolazione stradale e sui mezzi pubblici, con informazioni in tempo reale destinate agli utenti che si spostano nella regione. La comunicazione si rivolge direttamente ai cittadini che desiderano conoscere lo stato attuale delle strade.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prima osso l'incidente sulla Pontina traffico regolare tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina nuovo incidente invece su Viale dei Romagnoli chiuso il tratto di strada da via dei Monti di San Paolo e via del villaggio di San Francesco In entrambe le direzioni presenti deviazioni sul posto ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico intenso tra l'uscita e Casilina e Ardeatina sul tratto Urbano della Roma Teramo code all'altezza di Portonaccio in direzione della.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 12:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 09:25

