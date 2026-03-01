Via Piani di Marischio chiusa | percorsi alternativi per i camion

A Marischio, via Piani di Marischio è chiusa al traffico fino a martedì nel tratto vicino al passaggio a livello, al chilometro 3+378. I lavori in corso hanno modificato temporaneamente la viabilità, e sono stati indicati percorsi alternativi per i camion che devono attraversare l’area. La chiusura riguarda esclusivamente questa tratta, mentre le strade circostanti rimangono accessibili.

Cantieri in corso e viabilità stravolta a Marischio. Fino a martedì via Piani di Marischio resterà chiusa al traffico nel tratto in corrispondenza del passaggio a livello (Km 3+378). Il blocco, necessario per consentire a Rfi lo svolgimento di lavori di ammodernamento sulla linea ferroviaria Fabriano-Sassoferrato-Pergola, riguarda l'area del polo industriale. Il divieto di transito è assoluto e coinvolge sia i mezzi a motore che i pedoni. Per evitare il blocco totale della logistica, è stato predisposto un piano specifico per i mezzi pesanti superiori ai 35 quintali diretti alle fabbriche della zona, tra cui lo stabilimento Beko. La manovra per i mezzi pesanti richiede particolare attenzione: a causa della scarsa visibilità sulla SP 16, i camion non potranno svoltare direttamente verso via Cuna della Chiesa.