Via Foria 13enne fermato con lama da 8 cm | Mi serve per difendermi

Fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile mentre era in scooter senza patente. Il minorenne, non imputabile per l’età, è stato segnalato alla Procura per i Minorenni e riaffidato ai genitori. Sequestrato il coltellino da lancio.. Non è imputabile il 13enne riaffidato ai genitori dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il ragazzino era in via Foria, in sella ad uno scooter 150. A separarlo dalla patente, ancora 5 anni. La notizia non è questa, né che le due ruote fossero senza assicurazione. Lo è il coltellino da lancio che il giovane nascondeva gelosamente in tasca. 8 cm di lama, 15 il totale considerato anche il manico. Cosa ne dovesse fare è presto detto: “mi serve per difendermi”, la scusa ormai trita di molti suoi coetanei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

